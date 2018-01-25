В Башкирии выбирают лучших педагогов Фото: Олег Яровиков В Башкирии выбирают лучших педагогов Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В муниципальных образованиях Башкортостана проходят конкурсы педагогического мастерства. В Туймазинском районе в конкурсах «Учитель года» среди учителей общеобразовательных школ и «Педагог года» среди работников дошкольных учреждений участвуют 29 учителей и 39 работников дошкольного образования. Педагоги защищают образовательные проекты, проводят мастер-классы, открытые уроки и занятия, применяя мультимедийное оборудование и используя богатый методический материал.

Как сообщили в администрации муниципалитета, профессиональный уровень туймазинских учителей и дошкольных педагогов достаточно высок. Ежегодно копилку достижений района пополняют успехи работников образования в республиканских профессиональных конкурсах. В 2017 году Гузель Ганеева, учитель английского языка школы-интерната №1 города Туймазы, стала финалистом регионального конкурса «Учитель года» и вошла в пятерку лидеров среди молодых педагогов республики. Юлия Шарипова, учитель башкирского языка и литературы школы №1 села Серафимовский и Матвей Юсин, учитель истории и обществознания школы №4 города Туймазы, стали победителями в различных номинациях.

Светлана Лапотникова, воспитатель детского сада №21 города Туймазы, стала победителем в номинации «Умение видеть мир глазами ребенка» республиканского конкурса «Педагог дошкольной образовательной организации-2017».

Осенью 2017 года лауреатами республиканского конкурса «Педагогические династии» стали представители двух туймазинских династий педагогов. Второе место завоевала династия Идрисовых-Мударисовых-Кутдусовых-Зиганшиных из села Кандры. Эта династия насчитывает 427 лет педагогического стажа. Второе место было также присуждено династии Гафиуллиных из деревни Нуркеево.

Педагогический потенциал системы образования Туймазинского района отмечен и на федеральном уровне. Школа №1 села Серафимовский стала лауреатом ежегодной Невской образовательной ассамблеи. СОШ №7 города Туймазы удостоена звания «Учреждение года-2017», а также вошла в список «100 лучших образовательных учреждений России» Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России». Это учебное заведение является одним из победителей IV Республиканского форума «Электронная школа».

Сфера образования в районе является одной из приоритетных отраслей. В 2017 году 39% районного бюджета — 1 млрд 553 млн рублей — были направлены на развитие образовательных учреждений, поддержку одаренных детей и педагогов. 24 наиболее эффективно работающих педагога, достигших высоких результатов в учебной, научно-исследовательской, творческой и спортивной деятельности, получили денежные премии из муниципального бюджета. Трое туймазинских учителей удостоены премии Главы Республики Башкортостан, отметили в администрации муниципалитета.