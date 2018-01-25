Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.38 ↓

EUR 69.44 ↓

25 января Четверг

Уфа   °

В Башкирии выбирают лучших педагогов

ОБЩЕСТВО

В Башкирии выбирают лучших педагогов Фото: Олег Яровиков

В Башкирии выбирают лучших педагогов Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В муниципальных образованиях Башкортостана проходят конкурсы педагогического мастерства. В Туймазинском районе в конкурсах «Учитель года» среди учителей общеобразовательных школ и «Педагог года» среди работников дошкольных учреждений участвуют 29 учителей и 39 работников дошкольного образования. Педагоги защищают образовательные проекты, проводят мастер-классы, открытые уроки и занятия, применяя мультимедийное оборудование и используя богатый методический материал.

Как сообщили в администрации муниципалитета, профессиональный уровень туймазинских учителей и дошкольных педагогов достаточно высок. Ежегодно копилку достижений района пополняют успехи работников образования в республиканских профессиональных конкурсах. В 2017 году Гузель Ганеева, учитель английского языка школы-интерната №1 города Туймазы, стала финалистом регионального конкурса «Учитель года» и вошла в пятерку лидеров среди молодых педагогов республики. Юлия Шарипова, учитель башкирского языка и литературы школы №1 села Серафимовский и Матвей Юсин, учитель истории и обществознания школы №4 города Туймазы, стали победителями в различных номинациях.

Светлана Лапотникова, воспитатель детского сада №21 города Туймазы, стала победителем в номинации «Умение видеть мир глазами ребенка» республиканского конкурса «Педагог дошкольной образовательной организации-2017».

Осенью 2017 года лауреатами республиканского конкурса «Педагогические династии» стали представители двух туймазинских династий педагогов. Второе место завоевала династия Идрисовых-Мударисовых-Кутдусовых-Зиганшиных из села Кандры. Эта династия насчитывает 427 лет педагогического стажа. Второе место было также присуждено династии Гафиуллиных из деревни Нуркеево.

Педагогический потенциал системы образования Туймазинского района отмечен и на федеральном уровне. Школа №1 села Серафимовский стала лауреатом ежегодной Невской образовательной ассамблеи. СОШ №7 города Туймазы удостоена звания «Учреждение года-2017», а также вошла в список «100 лучших образовательных учреждений России» Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России». Это учебное заведение является одним из победителей IV Республиканского форума «Электронная школа».

Сфера образования в районе является одной из приоритетных отраслей. В 2017 году 39% районного бюджета — 1 млрд 553 млн рублей — были направлены на развитие образовательных учреждений, поддержку одаренных детей и педагогов. 24 наиболее эффективно работающих педагога, достигших высоких результатов в учебной, научно-исследовательской, творческой и спортивной деятельности, получили денежные премии из муниципального бюджета. Трое туймазинских учителей удостоены премии Главы Республики Башкортостан, отметили в администрации муниципалитета.

Теги: образование, учитель года
Читайте также
Почти 18 лет в поисках сына: У азербайджанской передачи «Ищу тебя» есть новость для жительницы Башкирии
Жительницу Белебея Ираду Мустафаеву, которая почти 18 лет ищет своего пропавшего без вести сына Кенана, азербайджанский канал сегодня пригласил на перед
Уфимец предложил Владимиру Путину вернуть традицию награждения предприятий
Традицию награждения лучших трудовых коллективов предложил возродить Владимиру Путину инженер по наладке и испытаниям ОДК-УМПО Виктор Богомолов. В ходе
Владимир Путин оценил производство узлов вертолетного двигателя на ОДК-УМПО
Глава государства в ходе рабочего визита в столицу Башкирии посетил Уфимское моторостроительное производственное объединение. Владимир Путин осмотрел пр
В Башкортостан прибыл Президент России Владимир Путин
В Башкортостан с рабочим визитом прибыл Президент Российской Федерации Владимир Путин. В аэропорту Уфы его встретил Глава республики Рустэм Хамитов. В
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть