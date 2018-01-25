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25 января Четверг

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В Уфе кардиохирурги провели операцию на сердце недоношенному новорожденному младенцу

ОБЩЕСТВО

В Уфе кардиохирурги провели операцию на сердце недоношенному новорожденному младенцу Фото: Олег Яровиков

В Уфе кардиохирурги провели операцию на сердце недоношенному новорожденному младенцу Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе кардиохирурги провели операцию на сердце недоношенному новорожденному младенцу, весившему всего около килограмма.

«Ребенок родился недоношенным, 700-граммовым, с врожденным пороком сердца. Врачи Республиканского клинического перинатального центра на протяжении некоторого времени готовили новорожденного к операции, и когда он немного набрал массу тела, прямо в роддоме кардиохирурги Республиканского кардиоцентра прооперировали малыша», — рассказал в беседе с корреспондентом агентства «Башинформ» заместитель главного врача по хирургии РКЦ Богдан Олейник.

По его словам, это не первый опыт выезда операционной бригады в другие лечебные учреждения. Ранее врачи кардиоцентра делали операции на сердце в Республиканской детской клинической больнице, клиническом госпитале «Мать и дитя».

«В Республиканском клиническом перинатальном центре наши специалисты делали операцию впервые», — уточнил Богдан Олейник.

Малышке был поставлен диагноз: артериальный проток открыт. Когда младенец в утробе — это норма. Но при рождении кровеносный сосуд «закрывается», а у девочки этого не произошло. Спасти ребенка можно было только после проведения кардиологического вмешательства. На открытый проток врачи наложили клипсу. Операция несложная, но требует большого мастерства, так как артериальный проток — это короткий сосуд длиной 4-12 мм и диаметром 2-10 мм.

Как отметил заместитель главврача кардиоцентра, никаких других операций на сердце малышке больше не потребуется. Сейчас девочка проходит курс реабилитации в перинатальном центре.

В год врачи Республиканского кардиоцентра проводят более 700 операций на сердце детям. А если взять общее число оперативных вмешательств, эта цифра составит порядка восьми тысяч, в условиях искусственного кровообращения — 2300.

Республиканский кардиоцентр занимает третье место в России по количеству операций по коронарному шунтированию сосудов сердца.

Теги: здравоохранение, операция на сердце новорожденному
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