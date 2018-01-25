Жители Башкирии могут создать семейные архивы с помощью специального сайта Фото: пресс-служба КСО Уфы



Жители Башкирии могут создать семейные архивы с помощью специального сайта Фото: пресс-служба КСО Уфы

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Практически в каждой семье в нашей республике хранится память о родственниках, защищавших Отечество. Это участники Великой Отечественной войны, а также воины, погибшие при исполнении интернационального долга. Увековечить их память, создать историю своей семьи, пользуясь самыми современными технологиями, можно с помощью нового интернет-ресурса — «Электронная книга памяти участников Великой отечественной войны Республики Башкортостан».

О реализации проекта рассказал депутат Горсовета, председатель постоянной комиссии Совета городского округа город Уфа по ЖКХ и экологии Руслан Кинзикеев на совещании, посвященном патриотическому воспитанию школьников, которое состоялось 24 января в Управлении образования администрации Уфы. На мероприятие были приглашены заместители директоров по воспитательной работе общеобразовательных учреждений и специалисты, курирующие вопросы патриотического воспитания.

Как отметила в своем вступительном слове ведущая совещания — заместитель начальника Управления образования Рамиля Ишемгулова, патриотические чувства не возникают у людей сами по себе: среда, образ жизни в семье, отношения в школьном коллективе — всё это формирует патриотизм. Очень важны в становлении личности подрастающего поколения мероприятия патриотической направленности. Особое место среди них занимают акции и проекты, посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной войне, с приглашением ветеранов войны и тружеников тыла, участников боевых действий.

По данным городского управления образования, в Уфе функционируют 16 военно-патриотических клубов, которые посещают около 1,5 тысячи школьников. В учреждениях образования ведется поисковая работа, к которой подключены более 40 объединений военно-патриотической направленности. В Уфе действует местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Выступая перед участниками совещания, Руслан Кинзикеев сообщил, что «Электронная книга памяти участников Великой Отечественной войны» для города Уфы начала действовать чуть более года назад. Ресурс создан по инициативе МБУ «Комбинат специализированного обслуживания г. Уфы» на внебюджетные средства. С помощью этого уникального сайта любой желающий, не выходя из дома, может найти места захоронений родственников и самостоятельно проложить к ним маршрут. Теперь работает и мобильная версия IT-проекта на ОС Android. Кроме того, пользователь создает на сайте «Личный кабинет» и вводит фото места захоронения, а также биографические данные родственников, тем самым способствуя формированию семейного архива и своей родословной.

В настоящее время на сайте в алфавитном порядке размещены данные на 905 человек в разделе «Участники войны» и на 82 человек в разделе «Известные люди». Опыт Уфы решено распространить на всю республику. Для этого создана новая интернет-платформа www.pomnimrb.ru. Муниципальным образованиям Башкортостана еще предстоит заполнять свои электронные карты захоронений и вносить данные на сайт.

Возможности сайта, единственного в своем роде в России, неограниченны. По сути, это будет своеобразная Википедия в масштабах республики. Этим ресурсом могут пользоваться и жители других регионов, независимо от места их проживания.

На сегодняшний день на сайте зарегистрировали личные кабинеты почти 500 человек, на форуме общаются более 120 человек, а число посетителей превысило 42 тысячи.

По мнению Руслана Кинзикеева, в масштабной патриотической работе по увековечиванию памяти ветеранов и всех заслуженных людей неоценимую помощь могут оказать волонтеры из средних образовательных учреждений республики. Первым этапом должен стать сбор сведений об участниках войны, родственниках учащихся (прадедушки, прабабушки, дедушки, бабушки, дяди и тёти) и участие в конкурсе сочинений под соответствующим лозунгом или названием.

Второй этап — отправка сочинений в электронном виде на сайт. Третьим этапом может быть участие в поисковой работе. Желающие могут помочь найти какие-либо сведения о тех воинах, которые умерли в годы Великой Отечественной войны в уфимских эвакогоспиталях и похоронены главным образом на Сергиевском кладбище Уфы. Уже сейчас сведения о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны, а также о заслуженных людях можно присылать на электронный адрес: info@mbukso.ru.