УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане объявлен конкурсный отбор для желающих стать кураторами социальной акции «Погуляй со мной». Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету в электронном виде, состоящую из десяти вопросов, информирует пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

«Заявки принимаются до 30 января 2018 года. Результаты конкурса будут объявлены 31 января, а само обучение состоится в феврале-марте текущего года», — уточнили в ведомстве.

В 2017 году проект получил Президентский грант, на средства которого будет проведено обучение не менее пяти кураторов прогулок «Погуляй со мной» по городам и районам республики. С помощью данного гранта география прогулок будет расширена. Планируется, что в течение года кураторы проведут в своих городах или районах как минимум 15 прогулок с участием 150 детей с инвалидностью.

«К нам стали обращаться родители детей с инвалидностью, чтобы мы провели прогулки в местах их проживания, — рассказала Алина Хабирова, куратор социального проекта «Ломая барьеры». — Многим непросто добраться до Уфы, а сами мы также не можем выезжать в другие города республики. Поэтому, стремясь расширить географию нашей акции, мы пришли к выводу, что лучше найти и обучить кураторов прогулок «Погуляй со мной», чтобы они самостоятельно проводили прогулки в своих городах или районах. С этой целью мы подали заявку на второй конкурс Президентского гранта, выиграли грант. И, соответственно, главным условием гранта является реализация его именно в отдаленных уголках республики, то есть заявки от кандидатур из городов Уфы и Октябрьского, где акции проводятся уже на постоянной основе, приниматься не будут».

Акция «Погуляй со мной» проводится с 2015 года. В ее рамках социально активные граждане помогают детям с инвалидностью: организовывают совместные прогулки и посещают различные культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Проект направлен на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья. За три года существования акции в одной только Уфе организовано свыше 40 прогулок с участием более 700 детей с инвалидностью. Башкирскую акцию подхватили Татарстан и Кемеровская область, в настоящее время ведутся переговоры с Краснодарским краем.