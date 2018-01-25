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25 января Четверг

Уфа   °

В Уфе прошло заседание регионального избирательного штаба ЛДПР

ПОЛИТИКА

В Уфе прошло заседание регионального избирательного штаба ЛДПР Фото: сайт ЛДПР

В Уфе прошло заседание регионального избирательного штаба ЛДПР Фото: сайт ЛДПР

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В штаб-квартире ЛДПР в Уфе состоялось заседание Регионального избирательного штаба кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Жириновского, сообщается на официальном сайте партии.

Совещание прошло под руководством депутата Госдумы от ЛДПР, партийного куратора Башкирии Ивана Сухарева. Были обсуждены прошедшие партийные агитационные мероприятия и составлен последующий план работы избирательного штаба. В ходе совещания Иван Сухарев отметил, что раздача агитационного материла должна проходить в рамках закона.

Также на заседании обсуждались предложения по внесению изменений на официальном сайте Башкортостанского регионального отделения ЛДПР в части обращения граждан.

«Мы всегда открыты, партия ЛДПР работает не от выборов к выборам, как некоторые партии, в том числе кандидаты на должность Президента России. Работа ведется постоянно. В этом наша сила, наше преимущество, и им надо также пользоваться. Поэтому работаем и надеемся, что всё будет хорошо. Но для этого нужно приложить усилия», — резюмировал Иван Сухарев.

Теги: выборы Президента РФ, избирательные штабы
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