На территории национального парка «Башкирия» зимуют около тысячи птиц Фото: национальный парк «Башкирия» На территории национального парка «Башкирия» зимуют около тысячи птиц Фото: национальный парк «Башкирия»

УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

На территории национального парка «Башкирия» зимуют около тысячи птиц, подсчитали сотрудники на протяжении 30-километрового маршрута. В прошлом году их было около 700.

Большая часть пернатых (814) встречена на реке Белой ниже створа Юмагузинского водохранилища, где благодаря сбросу с плотины вода не замерзает. В основном это кряквы, среди них встречаются крохали, оляпки, нырки, четыре орлана-белохвоста, гоголи. «Если городские птицы привычны к людям, обитатели парка не подпускают нас близко, поэтому порой не получилось сделать хорошие фотографии, точно определить вид и пол», — пояснили сотрудники отдела науки.

Полученные материалы — фотоотчеты, цифры, отправлены куратору акции «Серая шейка» Полине Полежанкиной в Уфу, а также остались в научном фонде нацпарка.

«Результаты учета нужны для определения количества и видов зимующих птиц. Высокая численность водоплавающих и околоводных пернатых свидетельствуют о хорошей кормовой базе, отсутствии браконьерства, благополучном экологическом состоянии. Анализ данных за несколько лет показывает, что количество зимующих птиц значительно увеличилось после строительства Юмагузинского водохранилища», — прокомментировала замдиректора нацпарка «Башкирия» Лилия Султангареева.