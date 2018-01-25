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25 января Четверг

Уфа   °

Сегодня в Уфе на пять минут включат подсветку трубы с термометром

ОБЩЕСТВО

Сегодня в Уфе на пять минут включат подсветку трубы с термометром Фото: МТ Электро

Сегодня в Уфе на пять минут включат подсветку трубы с термометром Фото: МТ Электро

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Уфе пройдет апробация нового освещения трубы котельной на улице Менделеева, 134. Как сообщало ранее агенство, Уфимские инженерные сети готовят здесь необычную подсветку — на поверхности трубы с трех сторон будет отражаться полноцветный управляемый термометр. Он будет показывать реальную температуру воздуха. Кроме того, по всему периметру установлены мониторы для информационных сообщений и прожекторы, которые будут подсвечивать дым, выходящий из трубы.

Как сообщили на предприятии, в рамках отладки нового оборудования подсветка будет включена пока только на пять минут.

Теги: термометр, архитектурная подсветка трубы
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