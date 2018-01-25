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25 января Четверг

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В Башкирии активисты ОНФ передали книги в библиотеку Народного университета третьего возраста

ПОЛИТИКА

В Башкирии активисты ОНФ передали книги в библиотеку Народного университета третьего возраста Фото: пресс-служба ОНФ

В Башкирии активисты ОНФ передали книги в библиотеку Народного университета третьего возраста Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта внесли свой вклад в формирование социальной библиотеки Народного университета третьего возраста. Организованный общественникам сбор книг пополнил фонд учреждения, сообщили в региональном штабе ОНФ.

«Мы старались подобрать литературу таким образом, чтобы были произведения и классиков, и современных авторов, — рассказала активист ОНФ Ксения Егошина. — Первые — составляют основу любой качественной библиотеки, и к этим книгам читатель возвращается вновь и вновь, поэтому важно иметь их под рукой. А современники слушателям университета интересны своей новизной. Они с удовольствием открывают малоизвестных авторов, анализируют произведения, привлекают к чтению членов семьи и друзей».

«Фронтовики» также организовали сбор детской литературы, которую передадут в библиотеку, чтобы слушатели народного университета могли читать их вместе с внуками. По мнению общественников, совместное чтение поможет не только привить детям любовь к литературе, но и сделать семью более сплоченной.

«Формат работы социальной библиотеки очень удобен тем, что не нужно за книгой специально куда-то идти, всю необходимую литературу можно подобрать в здании, где проходят занятия. Это немаловажно для людей преклонного возраста, которым непросто преодолевать большие расстояния в городе», — отметила Ксения Егошина.

Народный университет третьего возраста является популярным образовательным учреждением среди людей пенсионного возраста. Здесь они осваивают основы работы на компьютере, изучают иностранные языки, психологию, правовую грамотность. В 2017 году активисты ОНФ совместно со слушателями университета провели несколько экологических акций: привели в порядок территорию природного парка «Аслыкуль», организовали субботники в микрорайоне Сипайлово и на тропе здоровья «Уфимские липы» в Уфе. В ближайшее время активисты ОНФ планируют провести в университете занятия по повышению финансовой грамотности.

Теги: ОНФ, акция, Университет третьего возраста
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