УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

1 февраля в башкирской столице, в здании Союза писателей РБ, состоится презентация нового сборника «Книга песен» молодой талантливой поэтессы, журналиста и переводчика Кристины Андриановой-Книги и творческая встреча с автором.

Помимо рассказа об истории создания книги, в программе творческого вечера заявлены видеопоздравления композиторов из других городов, песни, оригинальное прочтение стихотворений автора новым поколением чтецов, приз за самый интересный вопрос.

Как сообщало агентство «Башинформ», «Книга песен» увидела свет в декабре прошлого года в издательстве «Мир печати». Сборник состоит из пяти частей и текстов разных жанров, часть материала положена на музыку.

Кристина Андрианова-Книга — обладатель многих литературных наград и премий. Две ранние книги стихов, изданные компьютерным способом, принесли поэтессе медаль «Вдохновение», диплом лауреата всероссийского конкурса «Первые шаги» («Поэтический альбом», 2003) и победу в номинации «Лучший сборник стихов для подростков» всероссийского конкурса «Ступени II» в рамках международного фестиваля «БиблиОбраз» («С надеждой и любовью», 2005).

Первый профессионально подготовленный сборник «Интервью с Мечтой», вышедший в издательстве «Китап» в 2009 году, был отмечен премией им. Д. Булякова и дипломом «Событие года» «Триумфальной арки» Башкирского госуниверситета.

Начало презентации в 17 часов, вход свободный.