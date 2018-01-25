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УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

27 января в Уфе, в Лайфстайл-центре «Башкирия» (ул. Менделеева, 205а) состоится очередной, ставший уже традиционным, «Семейный выходной». Организаторы — Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана и республиканский ресурсный центр «Семья».

Для посетителей мероприятия в этот день будут работать площадки с творческими мастер-классами. Семьи смогут принять участие в информационно-познавательных квестах по безопасности, образованию, медицине, правовой грамотности. Желающие смогут проконсультироваться у психологов, юристов, медицинских работников, представителей Совета отцов, а также получить консультации по мерам социальной поддержки семей и предоставлению социальных услуг. Время проведения — с 12 до 15 часов.

Первый «Семейный выходной» прошел в уфимском «ВДНХ-Экспо» накануне Дня матери, второй — на площадке торгово-культурного центра «ULTRA» 23 декабря.