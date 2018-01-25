Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.38 ↓

EUR 69.44 ↓

25 января Четверг

Уфа   °

В Татьянин день студенты БГПУ им. Акмуллы запускают благотворительный марафон добрых дел

ОБЩЕСТВО

В Татьянин день студенты БГПУ им. Акмуллы запускают благотворительный марафон добрых дел Фото: Depositphotos.com

В Татьянин день студенты БГПУ им. Акмуллы запускают благотворительный марафон добрых дел Фото: Depositphotos.com

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Татьянин день студенты Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы запускают марафон добрых дел в рамках благотворительного проекта «Быть нужным — просто» и посетят коррекционные школы, интернаты, детские дома и дошкольные учреждения.

В праздник студенчества запланирована встреча руководства республики с активистами добровольческого движения, лидерами студенческих объединений.

По сложившейся традиции на площади Акмуллы состоятся студенческие гулянья: официальные поздравления с Татьяниным днем, театрализованное представление с ритуалами и традициями студенчества, символическое открытие Года добровольца (волонтера) в РФ, Года семьи в РБ, угощение праздничным тортом и медовым напитком, а также малые Олимпийские игры с участием студентов, студенческих семей и преподавателей.

Студенты колледжа БГПУ представят на суд зрителей мюзикл «Заморозка» по мотивам сказок «Красная шапочка» и «Морозко».

Празднование Дня студенчества продолжится во время вечерней программы, где студентов ждет выступление известных танцевальных коллективов Уфы, игровая программа с призами, а также зажигательная дискотека от лучшего диджея столицы. Кульминацией празднования станет салют на площади Акмуллы, сообщили в пресс-центре вуза.

Справка. Официальным Днем российского студенчества Татьянин день был утвержден в 2005 году Указом Президента РФ.

Теги: Татьянин день, студенчество, благотворительность
Читайте также
Почти 18 лет в поисках сына: У азербайджанской передачи «Ищу тебя» есть новость для жительницы Башкирии
Жительницу Белебея Ираду Мустафаеву, которая почти 18 лет ищет своего пропавшего без вести сына Кенана, азербайджанский канал сегодня пригласил на перед
Уфимец предложил Владимиру Путину вернуть традицию награждения предприятий
Традицию награждения лучших трудовых коллективов предложил возродить Владимиру Путину инженер по наладке и испытаниям ОДК-УМПО Виктор Богомолов. В ходе
Владимир Путин оценил производство узлов вертолетного двигателя на ОДК-УМПО
Глава государства в ходе рабочего визита в столицу Башкирии посетил Уфимское моторостроительное производственное объединение. Владимир Путин осмотрел пр
В Башкортостан прибыл Президент России Владимир Путин
В Башкортостан с рабочим визитом прибыл Президент Российской Федерации Владимир Путин. В аэропорту Уфы его встретил Глава республики Рустэм Хамитов. В
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть