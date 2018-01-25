В Татьянин день студенты БГПУ им. Акмуллы запускают благотворительный марафон добрых дел Фото: Depositphotos.com В Татьянин день студенты БГПУ им. Акмуллы запускают благотворительный марафон добрых дел Фото: Depositphotos.com

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Татьянин день студенты Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы запускают марафон добрых дел в рамках благотворительного проекта «Быть нужным — просто» и посетят коррекционные школы, интернаты, детские дома и дошкольные учреждения.

В праздник студенчества запланирована встреча руководства республики с активистами добровольческого движения, лидерами студенческих объединений.

По сложившейся традиции на площади Акмуллы состоятся студенческие гулянья: официальные поздравления с Татьяниным днем, театрализованное представление с ритуалами и традициями студенчества, символическое открытие Года добровольца (волонтера) в РФ, Года семьи в РБ, угощение праздничным тортом и медовым напитком, а также малые Олимпийские игры с участием студентов, студенческих семей и преподавателей.

Студенты колледжа БГПУ представят на суд зрителей мюзикл «Заморозка» по мотивам сказок «Красная шапочка» и «Морозко».

Празднование Дня студенчества продолжится во время вечерней программы, где студентов ждет выступление известных танцевальных коллективов Уфы, игровая программа с призами, а также зажигательная дискотека от лучшего диджея столицы. Кульминацией празднования станет салют на площади Акмуллы, сообщили в пресс-центре вуза.

Справка. Официальным Днем российского студенчества Татьянин день был утвержден в 2005 году Указом Президента РФ.