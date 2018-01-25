УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

24 января в ходе визита в Башкирию Президент России Владимир Путин посетил Уфимское моторостроительное производственное объединение («ОДК – УМПО»), где ознакомился с работой предприятия. Президенту показали образцы производимой продукции, включая компоненты модернизированного двигателя ВК-2500П, оснащенного электроникой, сообщает ТАСС.

«Завод, который входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации, является головным производителем перспективного двигателя для истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) и участвует в кооперации по созданию двигателя ПД-14 для магистрального самолета МС-21. Более половины производимой продукции поставляется на экспорт в Китай, Индию, Казахстан, Алжир, Малайзию, Узбекистан, Венесуэлу и другие страны», — рассказали в агентстве.

Отвечая на вопросы работников УМПО, президент России, заявил, что снижения объемов гособоронзаказа нет, новая госпрограмма вооружений обеспечит стабильные объемы до 2027 года.

Говоря о загруженности предприятия, президент заметил, что его продукция весьма востребована. «Двигатели нужны, у вас там целая цепочка, все "Сушки" на ваших двигателях летают, ПАК ФА будет летать на вашем двигателе», — заключил он, подчеркнув, что необходимо расширять производимую номенклатуру за счет гражданской продукции, чтобы в будущем заводские мощности не простаивали и люди не теряли работу, говорится в сообщении ТАСС.

«Стратегическая задача — повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего объема продукции ОПК, а к 2030 году — до 50%», — сказал Путин.

На вопрос об ипотеке президент заметил, что рекордно низкая инфляция дает возможность снижать ставки по ипотеке. «Они снижаются постоянно, — сказал Путин. — У нас средняя ставка по стране в конце прошлого года уже была меньше 10%, а в Башкирии на конец прошлого года — 9,75% средняя». Российский лидер также заверил, что по мере укрепления экономики ставки будут снижаться, добавили в ТАСС.

Как сообщила «Российская газета», на уфимском заводе президент провел совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями ОПК. «Иногда даже не верится, что мы это все делаем, что смогли организовать производство такого уровня и класса», — похвалил он завод.

Также на совещании Путин заявил о необходимости «проанализировать в весеннюю сессию Госдумы законодательные барьеры, которые препятствуют диверсификации оборонно-промышленного комплекса». Об этом сообщает РИА Новости.

«Газета.Ru» рассказала об интересном факте, когда Путин обнял рабочего УМПО, попросившего вернуться к вручению орденов коллективам. Рабочий «ОДК — УМПО» спросил у главы государства о возможности вернуть практику награждения предприятий памятными знаками. «Давайте я вас просто расцелую», — сказал на это Путин и обнял автора вопроса, пообещав подумать о возвращении к практике отмечать трудовые коллективы.

Как сообщает «Коммерсантъ», «после УМПО Владимир Путин встретился с главой республики Рустэмом Хамитовым, которого расспросил о социально-экономическом положении республики, исполнении майских указов и «различных аспектах, связанных с развитием нефтехимического комплекса». Господин Хамитов отчитался, что «все поставленные задачи выполнены», а зарплата в республике выросла за год на 3,4%».

Также Владимир Путин провел встречу с верховным муфтием России Талгатом Таджуддином, об этом рассказал «Пятый канал». В ходе беседы глава государства положительно оценил рост количества мечетей в Башкирии. «Очень приятно, что все развивается. Как вы сказали, в 2000 году было 16 мечетей (в Башкортостане), а сейчас — 1200. Это говорит о развитии наших традиционных религий, в том числе традиционного ислама», — выразил свою оценку развития ислама в регионе Путин. Об этом же рассказали на РЕН ТВ. Приезд Путина в Башкирию осветили также «Первый канал», НТВ и многие другие федеральные СМИ.

Тем временем сайт NEWSru.com сообщает, что в прошлом году почти 50% автомобилей в России купили в кредит. «По итогам 2017 года количество автомобилей, проданных в кредит, выросло в России на 29,2%. С привлечением кредитных средств россияне приобрели 713,6 тыс. легковых автомобилей, что соответствует 48,9% от общего объема рынка. В десятке российских регионов с наибольшим объемом рынка новых легковых автомобилей больше всего автокредитов в 2017 году было выдано в Челябинской области (62,98% от всех покупок, 23 672 кредита). На втором месте — Башкирия (62,2%, 33 872 кредита). Третье место по количеству автокредитов у Татарстана (60,34%, 42 469 кредитов)», — говорится на сайте.

Как пишет «Коммерсантъ», глава Федеральной палаты адвокатов России считает решение о лишении статуса уфимского адвоката Виталия Буркина образцом сотрудничества с судьями.

«Президент ФПА России Юрий Пилипенко сегодня на пленуме Совета судей РФ призвал адвокатское и судейское сообщества к сотрудничеству и взаимопониманию... Глава ФПА привел как позитивный пример решение Адвокатской палаты Башкирии, лишившей статуса уфимского адвоката Виталия Буркина. «Этот случай вызвал переполох в адвокатском сообществе и, тем не менее, мы пошли на это», — добавил он. Тем самым, как следовало из слов президента ФПА, палата «воспитывает среди адвокатов новое уважение к суду, судебной власти, судебной системе». Сейчас Виталий Буркин оспаривает решение Адвокатской палаты Башкирии в Кировском суде Уфы и ФПА, уточнили в издании.

ТАСС информирует, что одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний X5Retail Group планирует приобрести 100 магазинов сети «Уфимский гастроном». «Компания рассматривает возможность приобретения 100 магазинов компании "Уфимский гастроном", расположенных в различных населенных пунктах Республики Башкортостан, в том числе 38 в Уфе. Все магазины планируется интегрировать в торговую сеть "Пятерочка"», — сообщает агентство.

«Башнефть» запустила биоочистные сооружения, реконструкция которых стоила 11 млрд рублей. «АНК "Башнефть" (дочернее общество ПАО "НК "Роснефть") ввела в эксплуатацию комплекс биологических очистных сооружений на территории завода "Уфанефтехим"», — говорится сообщении ТАСС. Как отмечает «Роснефть», комплекс позволит значительно улучшить качество очистки сточных вод.

Стало известно, как россияне написали географический диктант. Оказалось, на «троечку».

«Высшая оценка, которую можно было получить за диктант, — 100 баллов. Средний балл, набранный участниками акции в России, равен 43,9. Выражаясь школьной терминологией, это тройка», — сообщили ТАСС в РГО. Лидерами по среднему баллу стали Костромская область (66,2), Ингушетия (63,2), Смоленская область (62,9). Но, как известно, главное — не победа, а участие. Самыми активными регионами России по количеству участников стали Республика Башкортостан (17 350 человек), Республика Саха (Якутия) (13 903 человек), Краснодарский край (6 205 человек). Всего в акции участвовали более 260 тыс. человек (в 2016 году — 187 тыс.), добавили в агентстве.