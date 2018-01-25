В Башкирии Татьянин день будут отмечать более 200 тысяч студентов Фото: Олег Яровиков В Башкирии Татьянин день будут отмечать более 200 тысяч студентов Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Сегодня, 25 января, у студентов один из самых любимых праздников — Татьянин день. В Башкирии отмечать его будут более 200 тысяч студентов.

По данным Министерства образования и науки Российской Федерации, в РБ специалистов с высшим образованием готовят 10 вузов: восемь государственных и два негосударственных, а также 26 филиалов вузов.

В 2016/2017 учебном году в университетах (институтах) республики обучалось 105,4 тысячи студентов, в том числе в государственных вузах — 96,4 тысячи, в негосударственных — девять тысяч.

Конкурс при поступлении в высшие учебные заведения в 2016 году составил в среднем 4,5 заявления на одно место, конкурс на бюджетные места — 6,8 заявлений на одно место. В рейтинге самых популярных специальностей — направления экономического, юридического профиля, информационных технологий, энергетики. В студенческой среде насчитывается 46% юношей и 54% девушек. Девушки преобладают на специальностях гуманитарной направленности: педагогика, культура, искусство, а также экономика и здравоохранение.

Подготовку специалистов со средним профобразованием в Башкортостане осуществляют 109 государственных и пять негосударственных образовательных организаций. В них обучается 99 тысяч человек. На начало 2016/2017 учебного года в государственные ссузы были приняты 31 тысяча студентов, из них по программам подготовки специалистов среднего звена — 19,6 тысячи человек, по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих — 11,3 тысячи. На одно место в среднем было подано 2,5 заявления, привели цифры в Башкортостанстате.

Справка. Татьянин день празднуют в честь основания главного вуза страны — Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Указ о его учреждении в день памяти Святой мученицы Татьяны — 25 января — подписала императрица Елизавета. Для студентов это повод погулять, отметить окончание зимней сессии и начало долгожданных каникул, а также возможность неформального общения с руководством вузов.