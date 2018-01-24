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Уфимец предложил Владимиру Путину вернуть традицию награждения предприятий

ПОЛИТИКА

Уфимец предложил Владимиру Путину вернуть традицию награждения предприятий Фото: сайт Президента РФ

Уфимец предложил Владимиру Путину вернуть традицию награждения предприятий Фото: сайт Президента РФ

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Традицию награждения лучших трудовых коллективов предложил возродить Владимиру Путину инженер по наладке и испытаниям ОДК-УМПО Виктор Богомолов. В ходе рабочей поездки в Башкортостан глава государства встретился с работниками Уфимского моторостроительного объединения.

Виктор Богомолов рассказал, что работает на заводе с 1980 года. В Советское время была традиция награждать предприятие памятными медалями, орденами. Коллектив был награжден за выдающиеся успехи двумя орденами Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. Инженер поинтересовался: нельзя ли вернуть традицию?

«Эта практика была в Советское время, но она же и в Советское время прекращена. По-моему, в 1988 году вышло постановление Совета министров СССР, эту практику прекратили, — рассказал Владимир Путин. — В связи с чем? В связи с тем, что анализ того времени показал, что несмотря на эти ордена и медали, производительность труда на этих предприятиях не увеличилась. Результаты лучшими не становились».

Глава государства отметил, что было принято решение о том, чтобы награждать за личные заслуги, достижения каждого конкретного человека. У нас такая практика продолжается.

«Можно, конечно, и вернутся к советской практики до 1988 года. Но надо это или нет? Давайте подумаем», — предложил Президент.

Механик Алексей Хайритдинов спросил, можно ли восстановить на предприятии медсанчасть. Глава государства ответил, что закон не мешает иметь соответствующее учреждение на предприятии. Просто предприятие минимизирует расходы на социальную сферу.

На встрече был поднят вопрос расширения сети медучреждений в отдельных районах Уфы.

«Я обязательно поговорю с руководителем республики. Он человек опытный, активный и эффективно работающий. Мы поговорим с ним. Если нужна какая-то помощь, допустим из федерального бюджета или по линии Минздрава, мы это сделаем», — сказал Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что «у вас в республике хорошие экономические показатели, выше среднего по ряду параметров. В принципе, республика в состоянии это сама сделать. Но я поговорю».

Работник предприятия Роман Христофоров обеспокоен, что при формировании оборонозаказов наблюдается снижение доли оборонно-промышленного комплекса. Он поинтересовался, каковы перспективы предприятий страны в сложившейся ситуации в рамках гособоронозаказа.

Глава государства подробно разъяснил ситуацию с финансированием и заверил, что никакого снижения нет.

Теги: рабочая поездка Президента России
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