УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Ирик Сураков назначен заместителем министра сельского хозяйства Республики Башкортостан. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства Рустэм Марданов, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РБ.

Ирик Искандарович Сураков родился 20 января 1971 года в Кугарчинском районе республики. Окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. Тимирязева по специальности «Агрономия». Трудовую деятельность начал в 1988 году рабочим совхоза «Октябрьский» Кугарчинского района. Работал учителем биологии Восточного лицея, учителем химии и директором Сарышевского агролицея в Мелеузовском районе.

В 2000 году стал председателем СПК «Колхоз Марс» в Мелеузовском районе. Воглавлял ООО «Тавакан» в Кугарчинском районе, ООО «Кондор» в Зианчуринском районе. В 2007-2009 гг. — заместитель генерального директора по строительству ООО «Кондор» в Оренбургской области, в 2009 – 2010 гг. — заместитель директора ООО «Гамма плюс» г. Мелеуза. В 2010 – 2011 гг. — заместитель генерального директора ОАО «Башгипроагропром» г. Уфы.

В 2011 становится и.о. заместителя главы, затем первым заместителем главы администрации Хайбуллинского района.

В 2012 – 2013 гг. — начальник отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по РБ, в 2013 – 2017 гг. — начальник отдела прогрессивных технологий растениеводства и мелиорации, начальник отдела растениеводства Минсельхоза РБ. В 2017 по январь 2018 гг. — генеральный директор ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ.