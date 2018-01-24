В Уфе состоялось обсуждение госпрограммы по сохранению и развитию государственных языков и языков народов Башкортостана Фото: автор

















В Уфе состоялось обсуждение госпрограммы по сохранению и развитию государственных языков и языков народов Башкортостана Фото: автор

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

24 января в Уфе, в Госсобрании республики состоялось заседание временной рабочей группы по проведению общественной экспертизы государственной программы по сохранению и развитию государственных языков и языков народов Башкортостана. Документ направлен на сохранение родного языка народов, проживающих на территории региона, создание условий для свободного изучения государственных языков, обеспечения эффективности и доступности системы изучения башкирского языка и языков народов Башкортостана.

Разработкой проекта занимается рабочая группа Академии наук Башкортостана, общественной экспертизой — Ассамблея народов и Общественная палата РБ, определением источников финансирования расходов — Правительство республики. Программа рассчитана на пять лет, документ должен быть готов к 1 февраля.

В обсуждении готовящегося документа приняли участие представители законодательной, исполнительной власти, общественных советов при Министерстве образования, Росообрнадзоре, Министерстве культуры РБ, общественного совета по культуре, члены Общественной палаты РБ, руководители национально-культурных объединений, Ассамблеи народов РБ, члены рабочей группы по мониторингу федерального и республиканского законодательства в сфере языковой политики.

«Сохранение языков имеет важное значение для гармонизации межнациональных отношений, обеспечения гражданского единства, — отметила заместитель председателя Галия Мухамедьянова. – Проделана колоссальная работа по созданию данной госпрограммы, в проекте дан обстоятельный анализ языковой ситуации в республике, обозначены довольно четкие разумные целевые индикаторы, представлено значительное количество значимых мероприятий по развитию языков. В проекте также четко показаны нереализованные мероприятия предыдущей программы по развитию языков, например, не разработана концепция непрерывного языкового образования в системе дошкольного, общего среднего и профессионального образования, слабо обозначена сфера применения башкирского государственного языка в информтехнологиях, обращено внимание, что не всегда соблюдаются нормы по оформлению выпускаемой в республике продукции на госязыках РБ. Отмечено также, что слабо развито исследование проблем развития государственных языков, что сфера применения башкирского языка сужена, и с этим нужно согласиться. Он, как государственный, не применяется в деятельности госорганов и органах муниципальной власти. Сохранили актуальность на сегодня проблемы, связанные с языковым нигилизмом, изучением истории и традиций народов РБ. В представленном проекте поставлены новые задачи. Во-первых, это необходимость обеспечения совершенствования нормативно-правовой, научной, информационной и учебно-методической базы по развитию государственных языков и языков народов РБ. Вторая задача – расширить применение языков, в том числе в развитии билингвизма и полилингвизма. В третьих, необходимо обеспечить расширение сфер применения языков в информационных технологиях, в четвертых — оказать содействие в сохранении и развитии башкирского языка в субъектах РФ и в странах СНГ с компактным проживанием башкирского населения. Также обеспечить эффективность и доступность системы изучения языков. Сегодня мы с вами обсуждаем, соответствует ли содержание программы всем этим поставленным задачам».

Напомним, что указом Рустэма Хамитова о мерах по развитию государственных языков и языков народов республики кроме разработки данной госпрограммы, предполагается работа еще по двум ключевым направлениям: ежегодные гранты Главы республики для реализации проектов, направленных на сохранение, пропаганду и развитие государственных языков и языков народов республики; создание Фонда по сохранению и развитию башкирского языка.