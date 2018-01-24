УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Стерлитамаке откроют медиашколу. Ответы на главные вопросы журналистики получат участники медиашколы «VECTOR» в Стерлитамакском филиале БашГУ. В течение двух месяцев слушатели курсов посетят около 20 мастер-классов и лекций, примут участие в квестах, деловых играх, викторинах и экскурсиях в редакции городских газет, телевидения и радио.

Занятия будут вести практикующие журналисты. Среди них — главный редактор газеты «Стерлитамакский рабочий» Гузель Ситдикова, редактор городского телеканала UTV Денис Абузаров, известный блогер, профессор БашГУ Михаил Бреслер, редактор портала «Спутник ФМ» Леонид Егоров.

Медиашкола открыта для старшеклассников и студентов 1-3 курсов. Обучение абсолютно бесплатное. По окончании курса слушатели получат сертификат для своего портфолио. Занятия будут проходить с 29 января по 26 марта во второй половине дня два раза в неделю по адресу пр. Ленина, 49.

Для участия необходимо до 25 января заполнить анкету по ссылке.