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Визит президента Владимира Путина в Башкортостан подчеркивает значимость республики - эксперт

ПОЛИТИКА

Визит президента Владимира Путина в Башкортостан подчеркивает значимость республики - эксперт Фото: Олег Яровиков

Визит президента Владимира Путина в Башкортостан подчеркивает значимость республики - эксперт Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Начавшийся рабочий визит президента страны Владимира Путина в Башкортостан подчеркивает значимость республики, считает политолог Дмитрий Казанцев.

Значимость как центра развития ислама, в котором находится Центральное духовное управление мусульман России, многие культурные и религиозные объекты, как ключевого субъекта России в плане месторасположения стратегически важных промышленных предприятий — УМПО, Кумертауское авиационное производственное объединение, предприятия по разработке и производству комплектующих изделий и агрегатов для авиации, а также как крупного региона страны, где проживает более 4 млн человек.

Немаловажной по значимости, по его мнению, является и предстоящая встреча главы государства с руководителем республики Рустэмом Хамитовым.

«На мой взгляд, это не просто протокольное мероприятие, но и своеобразная форма аппаратной поддержки со стороны Владимира Путина. Вполне возможно, что по итогам рабочей встречи республика может получить новые инвестиции для реализации тех или иных республиканских проектов, тем более, что в 2019 году Башкортостан отмечает 100-летие со дня образования, а указ о его проведении ранее был подписан президентом страны», — отметил политолог.

Теги: визит, Владимир Путин, мнение
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