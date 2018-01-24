УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Руководство телеканала «360» поделилось успешным опытом. Телеканал, который изначально задумывался как телевидение для Подмосковья и Москвы, завоевал любовь зрителей по всей стране.

По словам генерального директора телеканала «360» Вячеслава Духина, «хорошие результаты позволяют надеяться на то, что «360» будет уверенно расти в последующие годы, так как жителям регионов нравится канал. Благодаря сетевым партнерам аудитория «360» будет неуклонно увеличиваться».

Гордиться есть чем. Например, в рейтингах цитируемости «360» по итогам 2017 года стал первым в московском регионе и попал в топ-20 российских СМИ. За последний месяц он улучшил позиции и попал в топ-10, позади остались «Ведомости», «Российскую газету», Lenta.ru, «РЕН ТВ», Forbes. Доля телеканала растет последние три года.

В декабре 2017 года телеканал «360» вошел в число 20 самых популярных федеральных тематических каналов России.

В прошлом году все показатели телеканала «360» выросли. В аудитории Total TV среди всех телезрителей доля канала увеличилась на 27% — это высокий темп роста. Оказалось, что в 2017 году телезрители смотрели трансляцию «360» на четыре минуты дольше, чем годом ранее.

Успех стал возможен в том числе и благодаря сотрудничеству с региональными каналами. Так, в 2017 году в партнерстве с «360» было запущено 12 каналов, осуществляющих вещание в областных центрах России (Тула, Орел, Самара, Волгоград, Челябинск, Хабаровск и т.д.). Сетевые партнеры, работающие под эгидой «360», уже охватывают 1,2 миллионов зрителей. Такое сотрудничество выгодно для обеих сторон: региональные телеканалы, приобретающие франшизу «360», начинают работать под узнаваемым брендом. Это выгоднее, чем запускать проект с нуля. Партнеры встраивают информационные продукты в уже существующую сетку, обеспечивая себе приток телезрителей и доходов.

В 2017 году сайт телеканал «360» вошел в топ-30 наиболее посещаемых СМИ в Рунете. За год на интернет-ресурс зашли 35,5 миллионов уникальных пользователей, что положительно сказалось на приросте трафика: просмотры достигли 128 миллионов.