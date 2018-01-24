Владимир Путин всегда обращал внимание на Башкортостан - эксперт Фото: ИА «Башинформ» Владимир Путин всегда обращал внимание на Башкортостан - эксперт Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Президент России Владимир Путин всегда обращал внимание на Башкортостан, как на устойчивый, стабильный регион в контексте межнациональных и межрелигиозных отношений, считает доктор исторических наук, профессор Айсылу Юнусова.

«Его знаменитая фраза: «В Башкирии, как в капле воды, отражается вся наша Россия с ее многообразием культур, религий, языков и дружбой народов», произнесенная еще в 2001 году, не теряет актуальности и сегодня. Вновь побывав в столице нашей республики, президент сможет убедиться, что всё так и есть, что Башкортостан поддерживает имидж стабильного региона, в том числе в плане межрелигиозных и межэтнических отношений», — отметила Айсылу Юнусова, комментируя визит главы государства в Уфу 24 января.

По ее словам, мусульмане России смотрят не только в сторону Мекки, но и обращают свои взоры и в центр Башкортостана, в Уфу. Именно в Уфе с 1788 года и по сей день действует духовное ведомство мусульман — Центральное духовное управление мусульман России.

«Надо сказать, что Уфа достойно выполняла и продолжает выполнять свою миссию — миссию духовного центра российского ислама», — высказала эксперт свою точку зрения.

Сегодня, 24 января, Владимир Путин совершит рабочую поездку в Башкортостан.

Глава государства побывает в ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение», где проведет совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса.

В ходе своей поездки Владимир Путин встретится также с главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым.