Жителям Башкирии ответят на «житейские вопросы» о капремонте
Жителям Башкирии ответят на «житейские вопросы» о капремонте Фото: ИА «Башинформ»
Жителям Башкирии ответят на «житейские вопросы» о капремонте Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.
Сегодня на «Радио России-Башкортостан» выходит очередная программа «Житейский вопрос». В прямом эфире программы на актуальные вопросы жителей республики о капитальном ремонте многоквартирных домов ответит генеральный директор НОФ «Региональный оператор РБ» Борис Герасимов.
Начало эфира в 17.25.
Звонки принимаются по телефону: 272-85-47.