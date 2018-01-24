В Уфе заработал Республиканский центр профессиональных компетенций Фото: пресс-центр БАГСУ

В Уфе заработал Республиканский центр профессиональных компетенций Фото: пресс-центр БАГСУ

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

На базе Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан создан Республиканский центр профессиональных компетенций (РЦПК). Соответствующий приказ подписан ректором БАГСУ Ильгизом Кызыргуловым.

Поручение о создании РЦПК на базе БАГСУ было озвучено Рустэмом Хамитовым в ежегодном послании Государственному Собранию — Курултаю РБ в ноябре прошлого года.

Главная задача структуры — реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки для государственных гражданских и муниципальных служащих, работников государственных и муниципальных учреждений, управленческих кадров РБ.

В конечном итоге, благодаря созданию такого регионального центра, в Башкортостане будет сформирована система непрерывного дополнительного профессионального образования для государственных и муниципальных служащих, работников государственных и муниципальных учреждений, управленческих кадров.

«Во главу угла поставлен персональный профессионализм каждого из государственных и муниципальных служащих республики. Цели РЦПК: стать «школой» управленческих практик для кадрового состава государственной власти, местного самоуправления РБ, а также совершенствовать профессиональные компетенции и повышать общекультурный уровень государственных и муниципальных служащих в рамках имеющейся квалификации», — подчеркнул ректор БАГСУ.

Территориально центр расположен в одном из корпусов академии по адресу: ул. Цюрупы, 6. В пресс-центре БАГСУ уточнили, что в настоящее время он готов принять граждан, желающих повысить свою квалификацию (обучиться по дополнительным профессиональным программам). Ведется прием заявок на краткосрочные и долгосрочные программы, предназначенные для повышения квалификации и профессиональной переподготовки государственных гражданских и муниципальных служащих, для работников в сфере управления в здравоохранении, в сфере образования, культуры и социальной работы — всего более 70 направлений. Программы обучения разрабатываются, обновляются, совершенствуются в соответствии с профстандартами, квалификационными требованиями. Некоторые из программ, предлагаемых РЦПК, — уникальные на территории республики.

Обучение проводится в удобных и современных формах: в очной форме — в виде семинаров, мастер-классов, лекций, тренингов, деловых игр и практикумов по актуальным вопросам профессиональной деятельности, в очно-заочной форме — с применением дистанционных образовательных технологий, в форме электронного обучения. По итогам курсов выдаются документы о дополнительном профессиональном образовании установленного образца.

Занятия ведут опытные преподаватели академии, квалифицированные, сертифицированные тренера-практики с опытом работы до 30 лет.

Также в реализации дополнительных профессиональных программ РЦПК участвуют социальные партнеры БАГСУ, представители профессиональных сообществ и ведущие профессиональные образовательные организации.