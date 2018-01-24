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24 января Среда

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Летом открываются прямые авиарейсы из Уфы в Геленджик

ОБЩЕСТВО

Летом открываются прямые авиарейсы из Уфы в Геленджик Фото: Олег Яровиков

Летом открываются прямые авиарейсы из Уфы в Геленджик Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» заявила об открытии рейса Уфа-Геленджик. Маршрут рассчитан на летний период. Самолеты будут летать дважды в неделю – по вторникам и четвергам.

По сообщению пресс-службы авиакомпании, расписание уже известно: вылет из Геленджика — в 12.20, прибытие в Уфу — в 16.50, вылет из Уфы — в 18:05, прибытие в аэропорт Геленджика — в 18.30 (указано местное время для всех аэропортов).

Первый самолет отправится по маршруту 19 июня. Продажа билетов уже началась, стоимость перелета в один конец — от 8 590 рублей.

Ранее авиакомпания «ЮВТ Аэро» заявила о запуске рейса из Уфы в Батуми. Накануне о начале продаж билетов в Сочи рассказали в авиакомпании «КрасАвиа», а президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров анонсировал открытие авиасообщения между Уфой и Грозным.

Теги: самолеты, авиакомпания, авиарейсы
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