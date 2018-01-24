В Башкирии выявлено 17 поддельных больничных Фото: из открытых источников В Башкирии выявлено 17 поддельных больничных Фото: из открытых источников

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

По данным регионального отделения Фонда социального страхования по Башкортостану, в прошлом году в республике было выявлено 17 поддельных листков нетрудоспособности. По выявленным нарушениям медицинским организациям предъявлено претензий на общую сумму 596 тысяч рублей, в бюджет возмещено 575 тысяч рублей.

В ведомстве отмечают стабильное сокращение количества поддельных больничных. В 2016 году было 34 фальшивки, в 2015 — 44, в 2014 — 53 недействительных листка нетрудоспособности.

Всего в течение 2017 года жителям республики было выдано более 1 млн 100 тысяч листков нетрудоспособности. Отличить поддельный больничный лист от настоящего можно по отсутствию водяного знака с логотипом фонда, защитных волокон; несоответствию качества бумаги; использованию неправильных наименований и адресов медорганизаций; несоответствию печатей; по размеру шрифта и цвету бумаги.

С повсеместным внедрением электронного листка нетрудоспособности проблема подделки больничного ради дополнительных дней отдыха и вовсе потеряет актуальность, уверяют специалисты. К концу 2017 года в Башкортостане было выдано около четырех тысяч электронных листков нетрудоспособности. Больничные в электронном виде выдают уже все государственные медицинские организации республики.