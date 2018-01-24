В Кировском районе Уфы назначен новый прокурор
УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Кировском районе Уфы назначен новый прокурор. Приказом Генерального прокурора России в должность вступил старший советник юстиции Ильгам Хабибуллин. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.
Ильгам Хабибуллин родился в деревне Кужанак Зианчуринского района. В 2001 году окончил Башкирский государственный университет по специальности «юриспруденция». С 2002 по 2005 годы занимал должность следователя прокуратуры Стерлибашевского района. С 2005 по 2007 годы работал зампрокурора Стерлибашевского района. С 2007 по 2012 годы — прокурором Зилаирского района. С февраля 2012 года по январь 2018 года — прокурором Кушнаренковского района.