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24 января Среда

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В Башкирии порывом ветра повреждена кровля жилого дома

ОБЩЕСТВО

В Башкирии порывом ветра повреждена кровля жилого дома Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

В Башкирии порывом ветра повреждена кровля жилого дома Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане, в Мелеузе, 23 января сильным порывом ветра была повреждена кровля жилого дома по улице Юрматинской. По указанному адресу оперативно прибыли сотрудники ФГКУ «11 отряд ФПС по Республике Башкортостан» и представители администрации района.

По информации пресс-службы регионального МЧС, с кровли одноэтажного кирпичного жилого дома общей площадью 130 кв. метров порывом ветра сорвало два листа шифера. В доме проживают два человека, детей нет. Пострадавших нет. Эвакуация жителей не потребовалась, система жизнеобеспечения не нарушалась.

Как сообщало агентство «Башинформ», 24 января в отдельных районах региона ожидается метель. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Спасатели предупреждают автолюбителей о снежных заносах на трассах и об ухудшении видимости в снеге до 500-1000 метров. Температура воздуха днем составит -6,-11, по востоку -13,-18.

Теги: МЧС
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