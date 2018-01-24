Сокращение рабочего дня для женщин и госпрограмма по оздоровлению мужчин: предложения участников Социального форума «Будущее» ПФО в Уфе Фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ Сокращение рабочего дня для женщин и госпрограмма по оздоровлению мужчин: предложения участников Социального форума «Будущее» ПФО в Уфе Фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе завершил работу Социальный форум «Будущее» Приволжского федерального округа, который проводится во всех федеральных округах России с целью формирования образа будущего социальной отрасли страны.

В стратегической сессии приняли участие представители органов исполнительной власти, учреждений социального обслуживания и некоммерческого сектора 11 регионов ПФО. В течение двух дней работы форума пять групп формировали образы социального будущего России, рассуждая на такие темы, как снижение бедности, демография, равные возможности для инвалидов, цифровизация социальной сферы, доступность услуг на селе. Итоги обсуждений были представлены членам жюри. Оценивали предложения участников форума Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Кононова, депутат Государственной Думы Алексей Лященко, депутат Государственной Думы от Башкортостана Рима Баталова, заместитель председателя Правления Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов, Президент Союза социальных педагогов и социальных работников Марина Островская, заместитель председателя Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко, заместитель директора направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив Антон Яремчук, председатель комитета Госсобрания Башкортостана Николай Никитин, министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова, проректор по стратегическому развитию БГК Рустем Ахунов и председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина.

Как сообщила пресс-секретарь Минтруда РБ Роза Кузьменко, среди идей, получивших наибольшее одобрение со стороны экспертов, были отмечены предложения о сокращенном рабочем дне для женщин (на 1 час в день), введении 5-дневного учебного дня в школе; об увеличении количества обучающихся в вузах студентов с инвалидностью; об открытии в вузах медицинского и педагогического профиля кафедры по ранней помощи с введением в программы обучения обязательных курсов по абилитации; об открытии специализированных центров реабилитации и абилитации детей с инвалидностью из расчета один центр на тысячу детей-инвалидов в возрасте 0-18 лет; об оказании инициативам жителей села грантовой поддержки.

Также прозвучали предложения по налоговому стимулированию работодателя на трудоустройство женщин молодого репродуктивного возраста; распределению квоты на молодых специалистов; страхованию от безработицы; введению дополнительного предмета по семейному воспитанию и финансовой грамотности в школах. Члены жюри оценили идеи о гарантии занятости отца и увеличения дохода отца до достижения ребенка трехлетнего возраста; по созданию электронной трудовой книжки; по пропаганде семейных ценностей в СМИ, обучению специалистов масс-медиа пропаганде семейных ценностей и активизации работы семейных блогеров в социальных сетях; созданию госпрограммы по оздоровлению мужчин, о создании единой электронной сети в сфере получения социальных услуг.

После Уфы аналогичные форумы по формированию образа будущего социальной сферы России пройдут в Южном, Уральском, Северо-Кавказском, Сибирском, Дальневосточном федеральных округах. Разработанные в ходе окружных сессий проекты будут обобщены на Всероссийском форуме «Будущее» в Москве 1-2 марта и войдут в «дорожную карту» «Будущее социальной сферы России».