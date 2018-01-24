Башкирия в федеральных СМИ: приезд Путина в Уфу, Бабикова допустили до Олимпиады, популярный у туристов и банков регион, драма в семье Фото: kremlin.ru Башкирия в федеральных СМИ: приезд Путина в Уфу, Бабикова допустили до Олимпиады, популярный у туристов и банков регион, драма в семье Фото: kremlin.ru

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Сегодня президент России Владимир Путин посетит Уфу, информировал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«24 января Владимир Путин совершит рабочую поездку в Республику Башкортостан. Глава государства посетит ПАО "Объединенная двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение", где проведет совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса», — сообщает агентство.

Ранее президент России призвал довести до 50% объем продукции гражданского и двойного назначения на оборонных предприятиях страны и завоевывать зарубежные рынки, напомнили в ТАСС. В Уфе у главы государства также запланирована рабочая встреча с руководителем Башкирии Рустэмом Хамитовым.

О предстоящем визите Путина в Башкирию сообщили ИА REGNUM, «Российская газета», «Аргументы и факты», «Федеральное агентство новостей», газета «Известия».

ИА REGNUM заявляет, что в России после двухлетнего падения спрос на рынке новостроек восстанавливается, в том числе благодаря Башкирии. «В 2017 году по сравнению с 2016 годом число договоров долевого участия снизилось только на 1%». Как сообщили агентству в аналитическом центре ЦИАН по итогам исследования продажи новостроек в 2017 году, рынок растет, прежде всего, за счет регионов-лидеров. На Топ-10 субъектов в 2017 году пришлось 59% сделок (договоров долевого участия). Возглавляют его Московская область (76 972 сделок) и Москва (55 672), замыкают рейтинг три региона Поволжья: Башкирия (13 646), Татария (13 079) и Самарская область (11 704). «Наибольший прирост из лидеров обеспечили Москва (+53%), Татария (+20%) и Башкирия (+14%)», — отмечается в исследовании.

Для того чтобы совершать сделки с недвижимостью, надо сначала ее построить. Как сообщает портал «РИА Недвижимость», один из крупнейших международных производителей строительных материалов корпорация «Технониколь» в 2018 году планирует инвестировать в производство около 2 млрд рублей. В частности, «в феврале будет запущена линия по производству полимерно-битумного вяжущего в Башкирии, инвестиции в этот проект составят 40 миллионов рублей», — узнали в агентстве.

Сайт «Вести. Экономика» опубликовал рейтинг внутреннего туризма на новогодние праздники по городам и регионам страны. Как выяснило аналитическое агентство «ТурСтат», «7 млн туристов путешествовали по России в новогодние праздники 2018 года, что на 9% больше, чем в новогодние праздники 2017 года». При этом Башкирия вошла в Топ-10 рейтинга популярных в новогодние каникулы регионов. Всего в рейтинге были представлены 24 направления.

В тройку лидеров вошли Москва, Подмосковье и Краснодарский край. Башкортостан занял девятую строчку рейтинга — 148 тысяч туристов (+35%). В исследовании отмечается, что «развитию туризма в Башкортостане способствуют наличие уникальных природных объектов, памятников истории, культуры и искусства, развитая инфраструктура».

Как оказалось, мы в лидерах не только по туризму, но и по кредитам. «Российские банки в 2017 году выдали 15,25 млн новых потребительских кредитов, что на 20,9% больше, чем в 2016 году (12,62 млн)», — сообщил INTERFAX.RU со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. При этом «больше всего потребительских кредитов в 2017 году было выдано в Краснодарском крае (588,4 тыс. штук), Москве (572,6 тыс.) и Республике Башкортостан (544,9 тыс.)», — говорится в сообщении.

Уфимца Антона Бабикова, единственным из мужчин-биатлонистов, допустили до Олимпиады, остальные проверку МОК не прошли, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Sports.ru.

«Уфимский биатлонист Антон Бабиков стал единственным из всей мужской сборной России, кого МОК допустил до Олимпиады в Пхенчхане. Все остальные проверку не прошли, и по состоянию на данный момент времени принять участия в Играх не могут», — говорится в газете. Если МОК не изменит решения, то Россия не сможет заявиться ни на одну из эстафет, отмечает издание.

Позитивную новость опубликовала газета «Аргументы и факты»: «В ЖК «Миловский парк» в Уфе возобновились строительные работы. Три подрядчика ЖК «Миловский Парк» в Уфе с 22 января возобновили работы по строительству жилых домов №10/2, 10/3, 10/5. Cроки завершения строительства и ввода в эксплуатацию вышеуказанных домов будут определены в ближайшие две недели». Ранее некоторые СМИ сообщали, что несостоявшиеся новоселы «Миловского парка» намерены начать голодовку.

Тем временем аномальные морозы сковали сразу несколько российских регионов. Как информировал «Первый канал», «Штормовое предупреждение объявлено в некоторых регионах Центральной России. Снегопады — в Белгородской, Тамбовской областях, в Башкирии ожидается сильный ветер, — сообщил телеканал. — На Урале столбики термометров местами опускаются до -50».

Но, оказывается, морозы могут сковать не только регионы, но и души людей. Семейной драме, произошедшей в Башкирии, была посвящена программа «Мужское / Женское» также на «Первом канале».

В студии узнали, что 55-летняя Альфия Шамсутдинова из Башкирии более двух лет пытается лишить родительских прав свою дочь Анжелу, злоупотребляющую алкоголем, и борется за право самостоятельно воспитывать внуков. Не добившись справедливости в органах опеки, она обратилась в редакцию этой программы. Однако не все так просто. «Анжела считает, что мать специально выживает ее из квартиры, чтобы устроить свою личную жизнь, а опека над внуками ей нужна для покрытия своих многочисленных долгов».