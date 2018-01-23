УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В администрации Нефтекамска прокомментировали ситуацию с малолетними детьми, которые оказались на улице в мороз одни. Об этом сообщает телеканал БСТ.

«Родители этих детей уже были в свое время ограничены в родительских правах. Но, видимо, такая мера не поспособствовала их исправлению. Сейчас мы восстанавливаем документы детей, ставится вопрос об оценке поведения родителей», — пояснила начальник отдела опеки и попечительства администрации г. Нефтекамска Лариса Акрамова.

Дети проведут в городской больнице Нефтекамска около месяца, за это время органы опеки решат, куда после выписки поедут малыши: вернутся к родителям или в приют, где за ними будет более тщательный присмотр.

Напомним, в Нефтекамске полицейские подобрали на морозе двух малолетних детей. Они гуляли во дворе одного из домов совершенно одни. После тщательного обследования врачи заключили: дети здоровы, их жизни ничто не угрожает. Органы опеки, проведя расследование, нашли нерадивых родителей.