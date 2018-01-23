В Роспотребнадзор по Башкирии стали чаще жаловаться на воду, воздух и качество продуктов Фото: Олег Яровиков В Роспотребнадзор по Башкирии стали чаще жаловаться на воду, воздух и качество продуктов Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Управлении Роспотребнадзора по РБ подвели итоги за 2017 год. По данным пресс-службы ведомства, в минувшем году от жителей республики поступило 12341 обращение, это на 15,1% меньше, чем в 2016 году.

В 42% случаев заявления качались санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 55,9% заявителей жаловались на нарушение прав потребителей.

Сферами-лидерами по количеству обращений стали розничная торговля (3173 обращения), условия проживания в жилых помещениях (2226), предоставление жилищно-коммунальных услуг (1460) и другие.

Чаще стали жаловаться на качество продуктов и пищевых добавок, состояние воздуха, организацию питания населения, условия воспитания и обучения детей и подростков, содержание территорий городских и сельских поселений, качество питьевой воды, водоотведение. По сравнению с 2016 годом больше обращений стало по поводу нарушения прав при предоставления услуг в сфере ЖКХ, медицинских, транспортных и других услуг.

534 обращения стали основанием для проверок и административных расследований. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц было возбуждено 585 административных дел. В суд было подано 211 заявлений.