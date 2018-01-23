УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

12 студентов колледжа Стерлитамакского филиала БашГУ будут стажироваться в одной из крупнейших туристических компаний Турции с апреля по октябрь 2018 г. Работа трансферными и экскурсионными гидами станет практикой для обучающихся по специальности «Гостиничный сервис».

В конце 2017 года ребята прошли серьезный конкурсный отбор. Они побывали на двух очных собеседованиях с российскими и турецкими представителями компании. Комиссия оценивала профессиональные компетенции и знание английского языка.

«Конкурс проходил на базе СФ БашГУ, – отмечает заведующий колледжем Н.Н. Ткачева. – Сегодня мы выступаем главной площадкой по подбору персонала для турецкой компании. С ней мы заключили долгосрочный договор».

В собеседовании принимали участие 38 учащихся из разных учебных заведений Стерлитамака и южного региона Башкирии. Всего, наряду со студентами СФ БашГУ, в Турцию отправятся еще восемь человек.

Специальность «Гостиничный сервис» была открыта в колледже СФ БашГУ два года назад. Сегодня престижную профессию получают более 60 студентов.