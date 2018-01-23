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Образцы больничной еды в 44% случаев не соответствуют нормам – Минздрав Башкирии

ОБЩЕСТВО

Образцы больничной еды в 44% случаев не соответствуют нормам – Минздрав Башкирии Фото: Олег Яровиков

Образцы больничной еды в 44% случаев не соответствуют нормам – Минздрав Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Министерстве здравоохранения Башкирии в очередной раз подняли вопрос питания в медучреждениях. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на видеоселекторном совещании с руководителями медицинских организаций заместитель министра здравоохранения республики Ольга Горбацевич рассказала об итогах исследований, которые проводил «Испытательный центр» в 2017 году. По ее словам, из 744 образцов больничной еды, взятой на анализ, нормативным требованиям не соответствовало 44%.

В 2018 году в минздраве собираются продолжить работу по контролю за качеством продуктов и улучшению качества питания в больницах.

Напомним, ранее в ведомстве заявляли, что горячее питание для пациентов организовано в 108 медицинских организациях.

Теги: Минздрав РБ, больницы
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