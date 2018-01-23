В Уфе на нескольких автодорогах изменился скоростной режим Фото: автор В Уфе на нескольких автодорогах изменился скоростной режим Фото: автор

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на улице Сельской Богородской завершился капитальный ремонт автодороги. В связи с этим было принято решение об изменении с 23 января скоростного режима движения транспортных средств и приведении его к общепринятому скоростному режиму в соответствии с Правилами дорожного движения.

«Согласно ПДД, в населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/час», — проинформировали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве заметили, что изменения по скоростному режиму введены на трассе Уфа — Дема (от моста через реку Дема в сторону микрорайона Дема в обе стороны) и на автодороге Уфа — Затон (проспект Дружбы народов). Теперь вместо 40 км/ч теперь можно двигаться со скоростью 60 км/ч.

Проведены изменения и корректировки в настройках камер автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.