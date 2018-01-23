Партию груш из Польши уничтожили в Башкирии Фото: Россельхознадзор по РБ Партию груш из Польши уничтожили в Башкирии Фото: Россельхознадзор по РБ

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Запрещенная к ввозу на территорию России партия груш из Польши весом 39 кг обнаружена в Башкирии и уничтожена путем приведения продукта в ненадлежащий для употребления вид.

Продукция была выявлена в ходе проверочных мероприятий специалистами Управления Россельхознадзора по республике.

Мероприятие проведено во исполнение Указа Президента РФ В.В. Путина «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и постановления Правительства РФ «По недопущению оборота на территории РФ запрещенных к ввозу товаров», сообщается на сайте ведомства.