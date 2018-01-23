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Жители Башкирии смогут стать наблюдателями на выборах-2018

ПОЛИТИКА

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Региональное отделение Общероссийского общественного движения Корпус «За чистые выборы» в Башкортостане объявляет набор наблюдателей для участия в самом масштабном политическом событии года — выборах Президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта 2018 года. Стать общественным наблюдателем может любой гражданин РФ в возрасте от 18 лет, заполнив небольшую анкету, пояснили общественники.

Участники контроля за проведением выборов пройдут соответствующее обучение. Наблюдатели с наиболее активной гражданской позицией по итогам события будут отмечены благодарственными письмами, получат отметки в волонтерские книжки, а также могут быть включены в молодежный резерв управленческих кадров республики.

«2018 год в России официально объявлен Годом волонтера. Команда общественных наблюдателей — актуальное направление, в рамках которого инициативные жители республики смогут проявить себя, сделав событие государственной важности максимально честным и открытым. Мы приглашаем людей с активной жизненной позицией, готовых внести свой вклад в будущее страны», — отметил председатель регионального отделения Корпуса «За чистые выборы» Денис Шадрин.

Заявки принимаются в электронной форме.

Теги: выборы, общественное наблюдение
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