При помощи чего ГИБДД Башкирии следит за дисциплиной водителей на дороге? Фото: автор При помощи чего ГИБДД Башкирии следит за дисциплиной водителей на дороге? Фото: автор

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане функционирует и развивается система автоматической фиксации административных правонарушений, которая, по мнению региональной Госавтоинспекции, дисциплинирует водителей.

Она включает 141 стационарный аппаратно-программный комплекс (АПК), объединенный в 172 рубежа контроля, а также 20 передвижных АПК.

«С их помощью вынесено более 1 млн 100 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях, — привели данные в ведомстве. — В июне прошлого года запущена программа, позволяющая осуществлять поиск транспортных средств, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации «Кречет». Эти комплексы фиксируют весь транспортный поток, попадающий в зону их контроля».

В конце 2017 года данная программа была дополнительно установлена на 13 комплексах фотовидеофиксации. Сейчас количество рубежей, интегрированных в систему поиска, доведено до 42 единиц.