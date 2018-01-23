Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.41 ↓

EUR 69.07 ↑

24 января Среда

Уфа   °

При помощи чего ГИБДД Башкирии следит за дисциплиной водителей на дороге?

ОБЩЕСТВО

При помощи чего ГИБДД Башкирии следит за дисциплиной водителей на дороге? Фото: автор

При помощи чего ГИБДД Башкирии следит за дисциплиной водителей на дороге? Фото: автор

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане функционирует и развивается система автоматической фиксации административных правонарушений, которая, по мнению региональной Госавтоинспекции, дисциплинирует водителей.

Она включает 141 стационарный аппаратно-программный комплекс (АПК), объединенный в 172 рубежа контроля, а также 20 передвижных АПК.

«С их помощью вынесено более 1 млн 100 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях, — привели данные в ведомстве. — В июне прошлого года запущена программа, позволяющая осуществлять поиск транспортных средств, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации «Кречет». Эти комплексы фиксируют весь транспортный поток, попадающий в зону их контроля».

В конце 2017 года данная программа была дополнительно установлена на 13 комплексах фотовидеофиксации. Сейчас количество рубежей, интегрированных в систему поиска, доведено до 42 единиц.

Теги: ГИБДД, профилактика
Читайте также
Лера Кудрявцева рассказала, когда нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Макаров выйдет на лед и чем ей нравится Уфа
В матче с «Северсталью» нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Игорь Макаров получил серьезную травму: у форварда сломан палец на правой руке. Его
24 января Владимир Путин приедет в Башкирию
24 января Владимир Путин совершит рабочую поездку в Башкортостан. Глава государства побывает в ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация - Уф
В Уфе температуру воздуха будет показывать огромный градусник на дымовой трубе
В Уфе температуру воздуха будет показывать огромный градусник на 120-метровой дымовой трубе. Медиа-инсталляция термометра высотой более 100 метров, пок
В Уфе на Бельском мосту нарисуют «зимнюю» разметку
Шестиполосное движение на Бельском мосту не работает, так как автомобилисты боятся задеть стоящие там боны. В ночь с 23 на 24 января уфимские власти зап
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть