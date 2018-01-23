К концу недели в Башкирии ожидается усиление морозов Фото: Depositphotos.com К концу недели в Башкирии ожидается усиление морозов Фото: Depositphotos.com

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В ближайшие дни на западной периферии Сибирского антициклона в Башкортостане ожидается умеренно морозная погода, местами пройдет небольшой снег. К концу недели морозы усилятся, информирует республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сегодня ночью температура воздуха составит -10,-15, по востоку республики ночью -20,-25 градусов.

24 и 25 января в ночные часы будет -13,-18, местами -23,-28, днем синоптики прогнозируют -7,-12, местами -15,-20 градусов.

По сведениям Гидрометцентра России, в третьей декаде января на территории Башкортостана среднесуточная температура воздуха ожидается около нормы, по востоку республики на 1-3 градуса ниже нормы.