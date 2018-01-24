Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.41 ↓

EUR 69.07 ↑

24 января Среда

Уфа   °

В Башкирии ближайшие родственники не поделили квартиру

ОБЩЕСТВО

В Башкирии ближайшие родственники не поделили квартиру Фото: kazanfirst.ru

В Башкирии ближайшие родственники не поделили квартиру Фото: kazanfirst.ru

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии судебным приставам пришлось участвовать в семейном конфликте и обеспечивать законные права жителя Уфимского района. Он не ладил с дочерью и ее мужем, и однажды они сменили замок. Мужчина не смог попасть в квартиру, часть которой принадлежала и ему. Потерпевший обратился в суд. Приставы, исполняя решение, обеспечили в присутствии понятых проход истца в жилье и смену дверного замка.

Однако чехарда с замками входной двери произошла еще четыре раза, прежде чем супруги поняли, что приставы будут продолжать исполнять постановление суда, и следует поискать другое решение проблемы. Вдобавок ответчикам придется заплатить штраф в пять тысяч рублей за несвоевременное исполнение, сообщили в УФССП по РБ.

Теги: судебные приставы, суд, жилье
Читайте также
24 января Владимир Путин приедет в Башкирию
24 января Владимир Путин совершит рабочую поездку в Башкортостан. Глава государства побывает в ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация - Уф
Лера Кудрявцева рассказала, когда нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Макаров выйдет на лед и чем ей нравится Уфа
В матче с «Северсталью» нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Игорь Макаров получил серьезную травму: у форварда сломан палец на правой руке. Его
В Уфе температуру воздуха будет показывать огромный градусник на дымовой трубе
В Уфе температуру воздуха будет показывать огромный градусник на 120-метровой дымовой трубе. Медиа-инсталляция термометра высотой более 100 метров, пок
В Уфе на Бельском мосту нарисуют «зимнюю» разметку
Шестиполосное движение на Бельском мосту не работает, так как автомобилисты боятся задеть стоящие там боны. В ночь с 23 на 24 января уфимские власти зап
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть