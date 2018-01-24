В Башкирии ближайшие родственники не поделили квартиру Фото: kazanfirst.ru В Башкирии ближайшие родственники не поделили квартиру Фото: kazanfirst.ru

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии судебным приставам пришлось участвовать в семейном конфликте и обеспечивать законные права жителя Уфимского района. Он не ладил с дочерью и ее мужем, и однажды они сменили замок. Мужчина не смог попасть в квартиру, часть которой принадлежала и ему. Потерпевший обратился в суд. Приставы, исполняя решение, обеспечили в присутствии понятых проход истца в жилье и смену дверного замка.

Однако чехарда с замками входной двери произошла еще четыре раза, прежде чем супруги поняли, что приставы будут продолжать исполнять постановление суда, и следует поискать другое решение проблемы. Вдобавок ответчикам придется заплатить штраф в пять тысяч рублей за несвоевременное исполнение, сообщили в УФССП по РБ.