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24 января Среда

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Референдум: кто и почему хотел провести его в Башкирии

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

Референдум: кто и почему хотел провести его в Башкирии

Фото: kapital-rus.ru, Книжная палата РБ

Референдум: кто и почему хотел провести его в Башкирии

Фото: kapital-rus.ru, Книжная палата РБ

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Кто был инициатором проведения референдума в Башкирии и какую цель при этом преследовал? О дилемме — исключить нельзя сохранить рассказала газета «Советская Башкирия» в январе 1991 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Нужен референдум. К такому выводу пришли народные депутаты Уфимского городского Совета после того, как их коллеги из Верховного Совета Башкирии приняли поправку к 64-й статье Конституции Башкирской ССР, исключающую принадлежность республики к Российской Федерации в качестве субъекта», — написала газета 22 января 1991 года.

Как поясняет издание, городские депутаты считают, что предпочтительнее иметь над собой одну верховную власть — власть России и подчиняться её законам.

В связи с этим депутаты города решили обратиться в Верховные Советы РСФСР и республики «с инициативой провести в феврале на территории Башкирии референдум о сохранении её в составе Федерации и результаты опубликовать», сообщает газета.

Напомним, 17 марта 1991 года в стране состоялся всесоюзный референдум о сохранении СССР, на котором абсолютное большинство граждан высказались за сохранение союзного государства.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, референдум, депутаты, опрос
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