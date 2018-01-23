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В Уфе открывается предвыборный штаб кандидата в Президенты России Бориса Титова

ПОЛИТИКА

В Уфе открывается предвыборный штаб кандидата в Президенты России Бориса Титова Фото: сайт Уполномоченного по правам предпринимателей

В Уфе открывается предвыборный штаб кандидата в Президенты России Бориса Титова Фото: сайт Уполномоченного по правам предпринимателей

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе 25 января состоится открытие предвыборного штаба кандидата в Президенты РФ Бориса Титова. Мероприятие будет совмещено с проведением круглого стола «Недоступное кредитование. Проценты по кредитам для населения и бизнеса. Сравнение с другими странами», сообщили организаторы.

Лидер Всероссийской политической Партии Роста своей главной задачей в предстоящей кампании назвал продвижение экономической программы «Стратегия роста».

«На сегодняшний день из необходимых 2500 подписей в регионе в поддержку Бориса Титова уже собрано 3500. Башкортостан лидирует среди 65 регионов России. Главная задача штаба — довести до башкирских избирателей максимум информации об экономической программе «Стратегия роста», — говорится в официальном сообщении.

Партия намерена провести серию круглых столов с представителями МСП, экспертных сообществ, союзов и объединений потребителей финансовых услуг, гражданами, представителями СМИ. Ожидается, что в рамках каждого мероприятия примут участие более 100 человек.

В рамках первого круглого стола «Недоступное кредитование. Проценты по кредитам для населения и бизнеса. Сравнение с другими странами» будет обсуждаться тема снижения ставок по кредитам. В 25 субъектах Федерации бизнес-омбудсмен Борис Титов планирует проведение мониторинга данных об актуальной ситуации в части кредитования МСП и населения: реальных процентных ставках, условиях получения и доступности кредитов в регионе.

Теги: выборы Президента РФ, избирательный штаб, Партия Роста
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