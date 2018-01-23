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23 января Вторник

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Найти и удержать клиентов: новое комплексное предложение «МегаФона» для малого и среднего бизнеса

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО

Найти и удержать клиентов: новое комплексное предложение «МегаФона» для малого и среднего бизнеса Фото: Мегафон

Найти и удержать клиентов: новое комплексное предложение «МегаФона» для малого и среднего бизнеса Фото: Мегафон

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

«МегаФон» запуcтил специальное предложение для компаний малого и среднего бизнеса. Оно объединяет услугу для «умной» рассылки SMS-рекламы «МегаФон.Таргет», номер 8-800 и Виртуальную АТС. Используя эти инструменты, компании смогут эффективнее привлекать и качественнее обслуживать своих клиентов. Подобное решение представлено на российском рынке впервые.

«МегаФон.Таргет» — это эффективный инструмент для» рассылки рекламных сообщений. Выбрав нужную аудиторию по полу, возрасту, уровню доходов, увлечениям, территории города (доступно 11 параметров таргетирования) каждый бизнес сможет предложить существующим и потенциальным клиентам именно то, что им действительно интересно в данный момент.

Виртуальная АТС и номер 8-800 не дадут «пропасть» ни одному обращению. С помощью этих услуг можно управлять потоком звонков: принимать и переадресовывать их на стационарные и мобильные номера сотрудников, получать уведомления о пропущенных вызовах. И главное — для клиента номер всегда будет свободен.

При подключении нескольких услуг «МегаФон» предлагает два дополнительных бонуса. Первый — бесплатная интеграция с CRM-системой. Благодаря этому, общение с клиентами переходит на новый уровень: при входящем звонке менеджеру доступна необходимая о клиенте информация — история обращений, его предпочтения. Это позволяет сделать максимально релевантное предложение. Второй бонус — аналитика. Сортировка звонков и статистика по целому ряду параметров помогут спрогнозировать спрос, выявить слабые места в продажах, найти новые идеи для развития бизнеса.

«Неслучайно мы запускаем такое предложение в начале года. Это удачное время для оптимизации бизнес-процессов и поиска новых рекламных возможностей в преддверии подготовки к следующему периоду активных продаж», — подчеркнул Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона». — К примеру, уже совсем скоро мы будем праздновать 23 февраля и 8 марта. С помощью услуги «МегаФон.Таргет» магазины парфюмерии или салоны флористики смогут разослать сообщения потенциальным покупателям с определенным уровнем дохода или тем, кто находится в радиусе нескольких километров. Указанный в SMS-рассылке номер 8-800 позволит клиентам сразу позвонить и узнать подробности. Виртуальная АТС перенаправит вызов на свободного менеджера, если телефон администратора занят или не отвечает».

Теги: МегаФон
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