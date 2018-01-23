В Казахстане спасатели и полицейские спасли 56 пассажиров автобуса, ехавшего в Уфу Фото: Олег Яровиков В Казахстане спасатели и полицейские спасли 56 пассажиров автобуса, ехавшего в Уфу Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Казахстане около поселка Калыбай на 1052 километре автодороги Самара — Шымкент вечером 21 января сломался автобус. В салоне транспортного средства находились граждане Узбекистана. Об этом сообщает портал Sputnik Казахстан со ссылкой на информацию департамента внутренних дел Актюбинской области.

Автобус «MAN», следовавший по маршруту из города Шымкент в город Уфу, сломался из-за замерзшей тормозной системы. Спасатели и полицейские эвакуировали 56 пассажиров, из которых шестеро — граждане Казахстана, двое — России, остальные 48 человек — из Республики Узбекистан. Среди них были женщины и дети. Людей временно разместили в пункте обогрева.