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23 января Вторник

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В Казахстане спасатели и полицейские спасли 56 пассажиров автобуса, ехавшего в Уфу

ОБЩЕСТВО

В Казахстане спасатели и полицейские спасли 56 пассажиров автобуса, ехавшего в Уфу Фото: Олег Яровиков

В Казахстане спасатели и полицейские спасли 56 пассажиров автобуса, ехавшего в Уфу Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Казахстане около поселка Калыбай на 1052 километре автодороги Самара — Шымкент вечером 21 января сломался автобус. В салоне транспортного средства находились граждане Узбекистана. Об этом сообщает портал Sputnik Казахстан со ссылкой на информацию департамента внутренних дел Актюбинской области.

Автобус «MAN», следовавший по маршруту из города Шымкент в город Уфу, сломался из-за замерзшей тормозной системы. Спасатели и полицейские эвакуировали 56 пассажиров, из которых шестеро — граждане Казахстана, двое — России, остальные 48 человек — из Республики Узбекистан. Среди них были женщины и дети. Людей временно разместили в пункте обогрева.

Теги: автобус, МЧС, полиция
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