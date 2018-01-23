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В нацпарке «Башкирия» начали подсчет диких животных и птиц

ОБЩЕСТВО

В нацпарке «Башкирия» начали подсчет диких животных и птиц Фото: нацпарк «Башкирия»

В нацпарке «Башкирия» начали подсчет диких животных и птиц Фото: нацпарк «Башкирия»

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В национальном парке «Башкирия» началась традиционная зимняя работа по учету диких животных и птиц. Как сообщили в дирекции, сотрудникам предстоит дважды пройти десять маршрутов общей протяженностью не менее 150 км. С этого года должны использоваться GPS-навигаторы, все треки будут храниться на специальных серверах.

Как рассказал специалист-эксперт Стерлитамакской службы по охране и использованию объектов животного мира Минэкологии РБ Игорь Бобровский, учитываются следы зверей, оставленные ими в течение последних 20-28 часов на ровном снегу, и встреченные птицы. Учет не проводится в метель и снегопад, а также при температуре воздуха ниже -25 градусов. Желательно, чтобы учет осуществлялся на всех 10 маршрутах одновременно. Считается, чем большее число следов зверя будет встречено на маршруте, тем выше плотность заселения этим видом.

Зимний учет проводится ежегодно с 1998 года, напомнила замдиректора нацпарка «Башкирия» Лилия Султангареева. Итоговые данные используются для мониторинга численности зверей и птиц, определения их видового состава.

Теги: национальный парк, зимний учет
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