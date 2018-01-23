В Башкирии проходят мероприятия, посвященные Году семьи Фото: Олег Яровиков В Башкирии проходят мероприятия, посвященные Году семьи Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Школьники Туймазинского района начали активную подготовку к районным историко-краеведческим чтениям «Моя малая родина», которые традиционно проходят в средней общеобразовательной школе деревни Нуркеево. В этом году чтения пройдут в седьмой раз и будут посвящены Году семьи в Республике Башкортостан и Году добровольца (волонтера) в Российской Федерации.

Как сообщили в администрации района, исследовательские работы юных конкурсантов будут оцениваться в следующих направлениях и номинациях: «Сын — отец — дед — Отечество», «Семья и моя планета. География путешествий», «Перед тобой склоняю колени», «Сплотить семью поможет мудрость книг», «Семья — хранитель традиций», «Ты записался добровольцем?!», «Волонтер — это звучит гордо!», «Азбука семейного счастья».