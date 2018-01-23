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23 января Вторник

Уфа   °

В России введут единые требования к безопасности школ

ПОЛИТИКА

В России введут единые требования к безопасности школ Фото: Олег Яровиков

В России введут единые требования к безопасности школ Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В России могут появиться частные охранные предприятия, которые будут специализироваться на охране школ. Кроме того, может быть разработан национальный стандарт обеспечения безопасности образовательных организаций, а профессиональный стандарт школьного охранника может стать обязательным. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного.

В настоящий момент обсуждается возможность создания специальной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере охраны социально значимых объектов, в том числе школ. К участию пригласят представителей всех заинтересованных ведомств: Росгвардию, ФСБ, МЧС и МВД, а также охранное сообщество.

Депутат напомнил, что Минтруд принял профстандарты в декабре 2015 года, но они носят рекомендательный характер и сейчас действуют только на территории Москвы.

Вопросом в Госдуме занялись после инцидентов в школах в Пермском крае и Бурятии: в Перми напавший на учащихся оказался в школе без пропуска, а в Улан-Удэ, по информации СМИ, учебное заведение охраняли вахтерши.

По мнению экспертов, в результате принятых в будущем мер качество услуг значительно повысится.

Теги: школы, безопасность
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