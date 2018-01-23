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23 января Вторник

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В Уфе на Бельском мосту нарисуют «зимнюю» разметку

ОБЩЕСТВО

В Уфе на Бельском мосту нарисуют «зимнюю» разметку Фото: из открытых источников

В Уфе на Бельском мосту нарисуют «зимнюю» разметку Фото: из открытых источников

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Шестиполосное движение на Бельском мосту не работает, так как автомобилисты боятся задеть стоящие там боны. В ночь с 23 на 24 января уфимские власти запланировали провести на проблемном участке столицы Башкирии уборку снега и наледи, после чего боны уберут и возобновят задуманное ранее движение.

Для этого местные чиновники собираются на проезжей части по Бельскому мосту нарисовать «зимнюю» разметку, которая будет обновляться практически каждую неделю.

Уже вторую неделю в Уфе закрыто движение по арочному мосту через реку Белую. Также на открытом мосту в дневное время действует ограничение движения для большегрузов: этот транспорт имеет право проезжать по этому участку с 22 часов до 6 часов утра.

Теги: Бельский мост, ограничение движения
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