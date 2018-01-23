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23 января Вторник

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В Башкирии стиральный порошок проверят на качество и безопасность

ОБЩЕСТВО

В Башкирии стиральный порошок проверят на качество и безопасность Фото: автор

В Башкирии стиральный порошок проверят на качество и безопасность Фото: автор

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В специализированных и сетевых магазинах Башкортостана Роскачество закупит средства для стирки. Ведомство начало всероссийское исследование стирального порошка. Потребительским испытаниям подвергнутся более 30 импортных и российских брендов по 30 показателям качества и безопасности.

Порошок проверят на острую токсичность, ингаляционную опасность и раздражающее действие на кожные покровы, а также на конъюнктиву глаз.

«Подобные исследования, показывающие, какое воздействие на человека оказывает бытовая химия, будут проведены с помощью образцов человеческой крови. Во время исследования в заранее сданную кровь экспертов вводят дозы бытовой химии и наблюдают за реакцией аутобляшкообразующих клеток на аллерген, и при какой его концентрации в крови начнут образовываться бляшки», — прокомментировали в пресс-службе Роскачества.

Также изучат моющие способности средств — какие именно виды пятен могут отстирать современные порошки, не испортив ткань. Специалисты оценят потерю цвета после стирки и протестируют пятновыводящие свойства с пенообразованием, проверят, остается ли порошок на ткани после стирки.

Отмечается, что высококачественный стиральный порошок не должен придавать ткани желтоватый оттенок, влиять на потерю цвета после 15 стирок и образовывать катышки при нагреве воды в 40 градусов.

Стиральный порошок для исследования также закупят в Москве, Ленинградской, Тульской, Ростовской, Иркутской областях и Татарстане. Результаты всероссийской проверки будут опубликованы на портале Роскачества в феврале.

Теги: Роскачество, исследования
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