В Башкирии требования к кандидатам на госслужбу станут мягче Фото: Олег Яровиков В Башкирии требования к кандидатам на госслужбу станут мягче Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане планируется смягчить квалификационные требования к стажу государственной службы или работы по специальности для замещения должностей государственной гражданской и муниципальной службы. Два законопроекта намерены рассмотреть депутаты на ближайшем пленарном заседании Госсобрания РБ 25 января.

В октябре прошлого года глава государства смягчил квалификационные требования для должностей федеральной государственной гражданской службы. Аналогичные изменения принимаются на региональном уровне, пояснили в пресс-службе парламента.

Изменения предполагают установление следующих требований по стажу в зависимости от групп должностей. Для высших должностей государственной гражданской службы — не менее четырех лет стажа государственной гражданской или муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки (ранее было шесть лет или семь лет, соответственно). Для главных должностей — не менее двух лет стажа государственной гражданской или муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки (ранее было четыре или пять лет). Для ведущих, старших и младших должностей — без предъявления требования к стажу (ранее к ведущим должностям предъявлялось требование не менее двух лет стажа государственной гражданской или муниципальной службы или не менее четырех лет стажа по специальности). Для муниципальной службы изменения аналогичны.

«С учетом жестких ограничений в сфере государственной гражданской и муниципальной службы с каждым днем всё сложнее становится подобрать достойные кандидатуры. Особенно это касается высших и главных групп должностей, — прокомментировал Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев. — Зачастую бывает так, что по профессиональным качествам человек во всех отношениях соответствует рассматриваемой должности, но по формальным признакам не может быть назначен на нее. В итоге административный сектор теряет высококвалифицированных руководителей и специалистов».

По словам спикера регионального парламента, по той же причине возникают сложности с притоком новых кадров. Чтобы поступить на государственную или муниципальную службу, молодежь должна уже иметь опыт работы в этой сфере. Смягчение требований по стажу позволит обновить кадры, привлечь в сферу государственного и муниципального управления способных юристов, экономистов, IT-технологов и других специалистов.