Башкирия в федеральных СМИ: «Башнефть» снимает с воздуха, полицейский-вымогатель, закрылся патриотический проект Фото: Андрей Старостин Башкирия в федеральных СМИ: «Башнефть» снимает с воздуха, полицейский-вымогатель, закрылся патриотический проект Фото: Андрей Старостин

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

«Башнефть» заключит с «ЮТэйром» контракт стоимостью 191 млн рублей на видеосъемку с воздуха. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Как рассказало издание, «НК «Роснефть» в интересах «Башнефти» провела конкурентную закупку для отбора авиакомпании, которая предоставит два вертолета AS-355 или их аналоги на 1,7 тыс. летных часов для проведения видеосъемки наземных объектов компании в Уфе и Сургуте. Начальная цена контракта со сроком действия до 31 декабря 2021 года была определена в 191,76 млн руб. Единственным участником тендера стало АО «Ютэйр-вертолетные услуги», предложившее исполнить работы с небольшим дисконтом — за 191,66 млн руб». Основной объем услуг запланирован для компании «Башнефть-добыча», добавили в газете.

В продолжение «нефтяной» темы «Российская газета» информирует, что «В Башкирии прорыв нефтепровода привел к загрязнению реки». В публикации говорится, что «в Кушнаренковском районе Башкирии продолжаются работы по устранению последствий прорыва нефтепровода. Здесь 19 января произошла разгерметизация трубы, принадлежащей НГДУ "Чекмагушнефть" ООО "Башнефть-Добыча"». Как рассказал изданию сотрудник управления Минэкологии РБ, «загрязненный лед, снег и грунт вывозится на шламохранилище». Объем разлитой нефтесодержащей жидкости уточняется.

Об аварии на трубопроводе под Уфой и разлитой нефти рассказали многие издания, среди них ТАСС и газета «Известия»: «В компании «Башнефть-Добыча», которой принадлежит аварийный трубопровод, к настоящему времени разлив жидкости и отказ трубопровода ликвидированы. Последствия инцидента в компании назвали незначительными», — обнадежили эти издания.

«Футбольный клуб "Уфа" рассчитывает взять в аренду защитника санкт-петербургского "Зенита" Александра Анюкова». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее «Зенит» не взял 35-летнего Анюкова на учебно-тренировочный сбор в ОАЭ.

«"Уфа" хочет арендовать Анюкова до конца сезона. При этом официальных переговоров с "Зенитом" еще не было. Ситуацию затрудняет то, что петербургский клуб предложил футболисту продлить контракт на год и хочет оставить его в "Зените-2"», — рассказал источник агентства.

Также на сбор «Зенита» не полетели защитник Иван Новосельцев и нападающий Артем Дзюба. Оба тренируются с "Зенитом-2" в Санкт-Петербурге. «Велика вероятность аренды "Уфой" Новосельцева, но уфимцы все еще решают, брать ли игрока. Что касается Дзюбы, он уфимцам интересен, но, скорее всего, он перейдет в тульский "Арсенал"», — отметил источник. По информации ТАСС, против варианта с «Уфой» выступает жена игрока, которая хочет вариант поближе к Санкт-Петербургу или Москве.

Тем временем РИА Новости информирует, что «футболисты "Уфы" одержали крупную победу над кипрским "Алки" в контрольном матче на первом учебно-тренировочном сборе на Кипре». Игра, прошедшая в понедельник в Ларнаке, закончилась со счетом 7:0 в пользу «Уфы».

Газета «Аргументы неделi» узнала грустную новость о том, что в Башкирии закрылся патриотический проект «Продукты Башкортостана». Как сообщает издание, «несколько лет назад в Башкирии решили создать сеть продуктовых магазинов «Продукты Башкортостана», в которых жители республики могли бы купить только продукцию местных производителей. Ни шатко ни валко один такой магазин в Уфе просуществовал три года и недавно закрылся. Что же стало причиной завершения такого, казалось бы, правильного проекта?» — вопрошают в издании и предлагают узнать об этом на портале «Уфа.Ру».

Уфимский полицейский-вымогатель стал героем публикации в газете «Московский Комсомолец». Кировский райсуд Уфы рассмотрел дело о серии преступлений по статье «Получение взятки», совершенных 33-летним экс-сотрудником патрульно-постовой службы.

Как узнали в газете, «нехитрую схему получения легкой прибыли страж порядка начал применять летом 2014 года во время патрулирования набережной в районе Монумента Дружбы, где работали кафешки и шашлычные. По вечерам полицейский сообщал владельцам шатров, что они нарушают закон, громко включая музыку. За несоставление административных протоколов он требовал разные суммы, начиная от 500 рублей. Всего за «сезон» четверо коммерсантов передали «оборотню в погонах» в общей сложности свыше 130 тысяч рублей».

Устав от поборов, один из предпринимателей обратился в правоохранительные органы. Полицейского задержали. Суд назначил обвиняемому 750 тысяч рублей штрафа и запретил занимать должности в правоохранительных структурах на три года.

Чечня станет ближе. Как информирует ТАСС, «власти Чечни планируют в скором времени открыть авиасообщение между Грозным и городами Екатеринбург, Ростов, Новосибирск и Уфа. Об этом на своей странице в Mylistory сообщил глава республики Рамзан Кадыров». «Скоро начнут летать самолеты в Новосибирск, Ростов, Уфу и Екатеринбург», — написал Кадыров по итогам совещания по результатам деятельности минтранса региона.

РЕН ТВ предлагает посмотреть, как отдыхают в Башкирии, и публикует видео из ночного клуба, расположенного на улице Чернышевского в Уфе. «На кадрах запечатлены два мужчины. Они активно танцуют на втором этаже увеселительного заведения. Неожиданно мужчина перебрасывает через перила своего товарища. По предварительным данным, человек, упавший на танцпол со второго этажа, получил серьезные повреждения. Подробности и обстоятельства инцидента уточняются», — говорится в сюжете.