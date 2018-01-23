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23 января Вторник

Уфа   °

В годовщину снятия блокады Ленинграда в Башкирии пройдет акция «Блокадный хлеб»

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

26-27 января в Уфе, в Центре патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Башкортостана в рамках акции «Блокадный хлеб» пройдут мероприятия, посвященные годовщине снятия блокады Ленинграда. Организаторами проекта выступили региональное отделение ООД «Поисковое движение России», Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» в РБ, Башкортостанское региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России», ВВПОД «Юнармия» Республики Башкортостан.

В пятницу, 26 января, в уфимском сквере (ул. Ленина, 10) будет работать интерактивная площадка, где посетители смогут ознакомиться с макетами стрелкового вооружения времен Великой Отечественной войны, посмотреть экспонаты, найденные поисковиками на местах боев в Ленинградской области. Активисты поискового движения проведут раздачу листовок, посвященных снятию блокады Ленинграда и хлебной нормы в 125 граммов, приготовленной по блокадному рецепту.

В субботу, 27 января, основные мероприятия с 14.00 до 16.00 пройдут в Республиканском музее Боевой Славы. В рамках акции состоится передача родственникам личных вещей красноармейца 2-го мотострелкового полка НКВД Самсонова Ивана Ивановича, погибшего 28 августа 1941 года. Также запланирован просмотр документального фильма из цикла «Великая война» — «Блокада Ленинграда». В парке Победы активисты поискового движения раздадут листовки, посвященные снятию блокады Ленинграда, и хлебные нормы в 125 граммов, приготовленные по блокадному рецепту. Закончится мероприятие возложением цветов к Вечному огню.

Теги: акции, Великая Отечественная война
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